Бадоев снимет 25 уникальных видео для китайських звезд

Фото: пресс-служба

BADOEV TEAM - продакшн украинского режиссера и продюсера Алана Бадоева, подписал контракт с крупной китайской компанией N.E.W.S, представляющей интересы азиатских артистов. Это первое масштабное сотрудничество между Украиной и Китаем в области шоу-бизнеса.

Согласно договоренностям сторон коллаборация охватит около 25 уникальных видеопроектов для китайских артистов разного калибра: от молодых бойзбендов до суперзвезд.

Переговоры между украинской и китайской сторонами продолжались в течении года.

Автор: пресс-служба Уже было экранизировано 2 видеоклипа для молодого исполнителя – выходца из бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин

"Прежде чем прийти к общему знаменателю, мы долго присматривались к друг другу: китайских партнеров интересовала инфраструктура украинского производства, а нас - их креативные и художественные задачи", - говорит исполнительный продюсер Наталья Клыпа.

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В результате переговоров был подписан контракт, в рамках которого было экранизировано 2 видеоклипа для молодого исполнителя – выходца из бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин. Именно с работами от украинского режиссера восходящая поп-звезда начнет карьеру в качестве сольного исполнителя. Съемки проходили в Киеве.

Автор: пресс-служба Согласно договоренностям сторон коллаборация охватит около 25 уникальных видеопроектов

"Этот контракт начало нового этапа и уровня производства не только для меня, как режиссера, но и для многих компаний-подрядчиков нашей индустрии. Для себя же я по-прежнему ставлю те задачи, что и всегда: предоставить клиенту первоклассный продукт, который будет представлять его музыку не только в Китае, но и во всем мире, поскольку несколько проектов, над которыми мы сейчас работаем, рассчитаны именно на мировой релиз", - рассказывает Бадоев.

Группа Kazaky, состоящая из 5 мужчин-танцоров на каблуках, презентовала клип Push. Режиссером выступил Алан Бадоев.