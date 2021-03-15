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понедельник, 15 марта 2021 12:59

Астафьеву госпитализировали с внутренним кровоизлиянием

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Астафьеву госпитализировали с внутренним кровоизлиянием
Сначала Астафьева думала, что причиной боли является менструация. Фото: instagram.com/da_astafieva

Артистка 35-летняя Даша Астафьева рассказала, что на прошлой неделе она попала в больницу. Женщина отметила, что у нее 2 дня болел живот. Сначала она думала, что причиной боли является менструация.

Об этом актриса рассказала в Instagram.

"Живот болел планово, поэтому так же планово я пила обезболивающие средства. Все эти 2 дня я провела в делах: встречах, съемках, переговорах, планах, интервью и сборы вперемешку с подготовкой. Пила таблетки, которые практически не помогали и ссылалась на то, что устала, перенервничала, вот будут выходные, и я отдохну", - отметила певица.

Она сказала, что ночью боль усилилась.

"Продолжая пить обезболивающие, на все уговоры и просьбы я отказывалась ехать в больницу. Утром у меня должны были быть 2 важные съемки, мне не хотелось подвести людей. Следующее, что я помню - коридор больницы и все круги ада, которые только может пройти человек, который не в состоянии объяснить, что с ним и что у него болит", - рассказала Астафьева.

Впоследствии врачи диагностировали внутреннее кровоизлияние и провели женщине операцию.

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"Мне повезло. Я жива. 3 дня назад мне сняли швы. Когда я уже смогла ознакомиться с информацией по этой теме, я понимаю, что это чудо. Мне невероятно повезло. Не делайте так. Берегите себя и тех, кто рядом", - добавила исполнительница.

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Почти неделю назад певица, модель и актриса 35-летняя Даша Астафьева поделилась кадрами с очередной провокационной фотосессии. Звезда позировала в сексуальном леопардовом белье, лиф которого идеально подчеркнул ее пышный бюст. Эффектный лук она дополнила длинными золотыми перчатками и черной вуалью на голове.

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