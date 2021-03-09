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вторник, 09 марта 2021 08:19

Даша Астафьева сексуально позировала в леопадровом белье
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Украинская певица, модель и актриса 35-летняя Даша Астафьева снялась в очередной провокационной фотосессии. Звезда позировала в сексуальном леопардовом белье, лиф которого идеально подчеркнул ее пышный бюст. Свой эффектный лук она дополнила длинными золотыми перчатками и черной вуалью на голове.

Несколькими снимками она поделилась с поклонниками в Instagram.

Даша Астафьева снялась в очередной провокационной фотосесси
Фото: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева снялась в очередной провокационной фотосесси
Даша Астафьева снялась в очередной провокационной фотосесси

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"Бонжур! Приятно говорить с вами здесь о том, что я люблю по-настоящему ... Многих удивляет, почему у меня до сих пор так мало подписчиков. А я рада, что вы такие классные, настоящие и главное - мои. Со многими мы можем говорить в ЛС, делиться, обсуждать общие острые темы и поддерживать друг друга. Я несу ответственность за все ваши истории и признания... и порой думаю, если бы их было больше, мне было бы сложнее", - написала под фотографиями артистка .

Украинская актриса и модель Даша Астафьева позировала голая на балконе. Фото из откровенной фотосессии во Львове выложила в Instagram автор Соня Плакидюк.

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Дата
09
марта

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