 
Ексклюзивы
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 261
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 153
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 261
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 1206
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
3 Просмотров: 1161
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 954
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 477
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1350
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1323
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Просмотров: 189
Фото
Все фото
7
5
5
8
6
Астафьева посветила обнаженными прелестями, а дочь Брюса Уиллиса появилась в жарком образе - чем удивляли звезды на этой неделе
Астафьева посветила обнаженными прелестями, а дочь Брюса Уиллиса появилась в жарком образе - чем удивляли звезды на этой неделе
&quot;Та еще коза&quot;: Оля Полякова с &quot;клонами&quot; презентовала новый клип
"Та еще коза": Оля Полякова с "клонами" презентовала новый клип
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Джей Ло поразила жаркими фото в серебристом бикини
Джей Ло поразила жаркими фото в серебристом бикини
Alyona Alyona обнажилась до белья ради пародии на Карди Би
Alyona Alyona обнажилась до белья ради пародии на Карди Би
Видео
Все видео
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Фанаты возмущены: Потап и Позитив поцеловались на Atlas Weekend
Фанаты возмущены: Потап и Позитив поцеловались на Atlas Weekend
Melovin совершил каминг-аут. Признание вырезали из эфира
Melovin совершил каминг-аут. Признание вырезали из эфира
"Малодушный лицемер, который и вашим, и нашим" - Полякова записала видео для Меладзе
"Малодушный лицемер, который и вашим, и нашим" - Полякова записала видео для Меладзе
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 252
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 252
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 405
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 567
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2547
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
09 июля 2021
Просмотров: 36
Топ
Немає нічого простішого, ніж футбол. Принаймні в душі чи не кожен мужчина є потенційним тренером національної збірної. Він знає все про найкращу ...
пятница, 09 июля 2021 18:11

Астафьева посветила обнаженными прелестями, а дочь Брюса Уиллиса появилась в жарком образе - чем удивляли звезды на этой неделе
7

  Комментировать

Актриса Румер Уиллис зажгла сеть откровенным образом
Фото: instagram.com/rumerwillis
Даша Астафьева оделась только в жемчуг
Джорджина Родригес захватила сеть яркими фото с отдыха
Американская актриса Ева Лонгория поддерживает прекрасную форму благодаря занятиям спортом
Леся Никитюк поразила купальським образом

Звездные красавицы часто поражают поклонников пикантными фотографиями, которые публикуют в Instagram. На этой неделе тоже хватало смелых образов от знаменитых женщин.

Какими откровенными фото делились звезды, подготовила Gazeta.ua

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур 32-летняя Румер взволновала поклонников фотографиями в купальнике, а также в платье со сверхглубоким декольте.

Певица и модель 35-летняя Даша Астафьева взбудоражила воображение поклонников новой порцией пикантного контента. Звезда опубликовала откровенные фотографии на качелях. Певица засветила пышные обнаженную грудь в портупеи из жемчуга.

Невеста футболиста Криштиану Роналду 26-летняя Джорджина Родригес показала фото с летнего отпуска. Красавица в коричневом купальнике взялась разрезать морские волны на гидроцикле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игривые образы и магия: как украинские звезды праздновали Ивана Купала

Американская актриса и продюсер 46-летняя Ева Лонгория решила продемонстрировать все свои купальники и одновременно похвастаться подтянутой фигурой. На фотографиях которых звезда "Отчаянных домохозяек" позировала аж в 10 различных бикини.

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк порадовала фанатов оригинальными фотографиями с празднования Ивана Купала. Никитюк соблазнительно позировала у реки в вышиванке и с венком на голове, демонстрируя стройные ноги.

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина показала татуировки на пляже Монте-Карло, где проводит отпуск.

Американская актриса и певица 51-летняя Дженнифер Лопес очаровала поклонников новой фотосессией по случаю выгоду ее нового трека Cambia el Paso. Звезда позировала в серебристом бикини в бассейне, демонстрируя роскошную фигуру.

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Виктория снялась в пикантной фотосессии. Снимкам она поделилась в Instagram. На фотографиях красавица появилась в белой расстегнутой блузке, под которой на ней был черный кружевной бюстгальтер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Астафьева посветила обнаженными прелестями, а дочь Брюса Уиллиса появилась в жарком образе - чем удивляли звезды на этой неделе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Идеальный мужчина: Том Хэнкс празднует 65-летие

Самое читаемое
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 9900
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 7173
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
28
 Просмотров: 6373
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
Гороскоп на 9 июля: для кого наступает звездный час
 Просмотров: 5220
&quot;Нашествие жуков. Больно кусаются&quot; - блогер разнес отдых в Лазурном
"Нашествие жуков. Больно кусаются" - блогер разнес отдых в Лазурном
 Просмотров: 5031
Знаменитости
Ансамбль ВСУ бойкотирует рейтинговое телешоу из-за Меладзе
Ансамбль ВСУ бойкотирует рейтинговое телешоу из-за Меладзе Просмотров: 693
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
 Просмотров: 234
"Та еще коза": Оля Полякова с "клонами" презентовала новый клип
"Та еще коза": Оля Полякова с "клонами" презентовала новый клип
5
 Просмотров: 783
Идеальный мужчина: Том Хэнкс празднует 65-летие
Идеальный мужчина: Том Хэнкс празднует 65-летие
 Просмотров: 369
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 Просмотров: 9900
Больше всего комментируют
4
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
3
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
2
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
2
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
Голосов: 43250
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть