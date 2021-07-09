Астафьева посветила обнаженными прелестями, а дочь Брюса Уиллиса появилась в жарком образе - чем удивляли звезды на этой неделе

Фото: instagram.com/rumerwillis

Звездные красавицы часто поражают поклонников пикантными фотографиями, которые публикуют в Instagram. На этой неделе тоже хватало смелых образов от знаменитых женщин.

Какими откровенными фото делились звезды, подготовила Gazeta.ua

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур 32-летняя Румер взволновала поклонников фотографиями в купальнике, а также в платье со сверхглубоким декольте.

Певица и модель 35-летняя Даша Астафьева взбудоражила воображение поклонников новой порцией пикантного контента. Звезда опубликовала откровенные фотографии на качелях. Певица засветила пышные обнаженную грудь в портупеи из жемчуга.

Невеста футболиста Криштиану Роналду 26-летняя Джорджина Родригес показала фото с летнего отпуска. Красавица в коричневом купальнике взялась разрезать морские волны на гидроцикле.

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Американская актриса и продюсер 46-летняя Ева Лонгория решила продемонстрировать все свои купальники и одновременно похвастаться подтянутой фигурой. На фотографиях которых звезда "Отчаянных домохозяек" позировала аж в 10 различных бикини.

Телеведущая 33-летняя Леся Никитюк порадовала фанатов оригинальными фотографиями с празднования Ивана Купала. Никитюк соблазнительно позировала у реки в вышиванке и с венком на голове, демонстрируя стройные ноги.

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина показала татуировки на пляже Монте-Карло, где проводит отпуск.

Американская актриса и певица 51-летняя Дженнифер Лопес очаровала поклонников новой фотосессией по случаю выгоду ее нового трека Cambia el Paso. Звезда позировала в серебристом бикини в бассейне, демонстрируя роскошную фигуру.

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Виктория снялась в пикантной фотосессии. Снимкам она поделилась в Instagram. На фотографиях красавица появилась в белой расстегнутой блузке, под которой на ней был черный кружевной бюстгальтер.