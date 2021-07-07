Экс-участница шоу "Холостяк" снялась в откровенной фотосессии

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Виктория снялась в пикантной фотосессии.

Снимкам она поделилась на своей странице в Instagram.

На фотографиях красавица появилась в белой расстегнутой блузке, под которой на ней был черный кружевной бюстгальтер.

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Свой образ девушка дополнила джинсами-клеш и черным поясом с пряжкой. Шею украсила цепочками и крестиком.

26-летняя Виктория - ексучасниця 10-го сезона "Холостяка" - публикует в Instagram откровенные и сексуальные фотографии. Она отдыхала в египетском городе Шарм-эль-Шейхе.