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среда, 07 июля 2021 23:38

Экс-участница шоу "Холостяк" снялась в откровенной фотосессии
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Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Виктория снялась в пикантной фотосессии.

Снимкам она поделилась на своей странице в Instagram.

На фотографиях красавица появилась в белой расстегнутой блузке, под которой на ней был черный кружевной бюстгальтер.

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Экс-участница проекта опубликовала горячие снимки. Фото: Instagram gala_vikki
Экс-участница проекта опубликовала горячие снимки. Фото: Instagram gala_vikki
Экс-участница проекта опубликовала горячие снимки. Фото: Instagram gala_vikki

Свой образ девушка дополнила джинсами-клеш и черным поясом с пряжкой. Шею украсила цепочками и крестиком.

26-летняя Виктория - ексучасниця 10-го сезона "Холостяка" - публикует в Instagram откровенные и сексуальные фотографии. Она отдыхала в египетском городе Шарм-эль-Шейхе.

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