Экс-участница шоу "Холостяк" снялась в откровенной фотосессии

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Виктория снялась в пикантной фотосессии.
Снимкам она поделилась на своей странице в Instagram.
На фотографиях красавица появилась в белой расстегнутой блузке, под которой на ней был черный кружевной бюстгальтер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соблазнительная жена "холостяка" показала аппетитные ягодицы
Свой образ девушка дополнила джинсами-клеш и черным поясом с пряжкой. Шею украсила цепочками и крестиком.
26-летняя Виктория - ексучасниця 10-го сезона "Холостяка" - публикует в Instagram откровенные и сексуальные фотографии. Она отдыхала в египетском городе Шарм-эль-Шейхе.
×
Комментарии