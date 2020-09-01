Астафьева эффектно позировала в леопардовом платье

Певица 35-летняя Даша Астафьева радует подписчиков сексуальными фотографиями. Публикует фото в Instagram.

Фото: instagram.com/da_astafieva

На последней фотографии фотомодель страстно позирует в леопардовом платье, необычное декольте которого только подчеркивало пышную грудь звезды. Астафьева дополнила образ красной помадой и крупными серьгами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сексуальная супермодель в нижнем белье показала, как делает макияж

"Камео", которую вы заслужили", - подписала модель фото.

Певица и фотомодель 35-летняя Даша Астафьева опубликовала сексуальные фотографии в купальнике. Звезда поделилась серией снимков в своем Instagram.