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вторник, 01 сентября 2020 17:43

Астафьева эффектно позировала в леопардовом платье
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Певица 35-летняя Даша Астафьева радует подписчиков сексуальными фотографиями. Публикует фото в Instagram.

Астафьева продолжает поражать фанов
Фото: instagram.com/da_astafieva
Астафьева продолжает поражать фанов
Астафьева продолжает поражать фанов
Астафьева продолжает поражать фанов
Астафьева продолжает поражать фанов

На последней фотографии фотомодель страстно позирует в леопардовом платье, необычное декольте которого только подчеркивало пышную грудь звезды. Астафьева дополнила образ красной помадой и крупными серьгами.

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"Камео", которую вы заслужили", - подписала модель фото.

Певица и фотомодель 35-летняя Даша Астафьева опубликовала сексуальные фотографии в купальнике. Звезда поделилась серией снимков в своем Instagram.

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