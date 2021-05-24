Артисты выпустили автобиографическую песню о близнецах, которые 40 лет не знали о друг друге

Группа The Вйо и закарпатский певец Jonych презентовали клип на песню "Брати". Эта композиция является автобиографической: Jonych - близнец фронтмена группы Мирослава Кувалдина. Они не знали о существовании друг друга 40 лет.
В клипе показали историю о неожиданной встрече двух братьев. По сюжету Кувалдин выступает на образовательной конференции и делится этой историей с аудиторией.
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Режиссером видеоработы выступил Богдан Ильчишин.
Вышел клип шотландского фолк-певца Донована I Am The Shaman, который снял Дэвид Линч еще в 2010-го году. Видео выпустили по случаю 75-летия исполнителя.
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