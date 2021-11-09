Арт-директор фестиваля LvivMozArt вышла замуж за скрипача: появились фотографии со свадьбы

Украинская дирижер, основательница и артдиректор фестиваля LvivMozArt Оксана Линив вышла замуж за с известного скрипача Андреем Мурзой.

Из-за ситуации с пандемией праздновали свадьбу в маленьком семейном кругу. Фотографиями со свадьбы Оксана поделалась в Facebook.

Фото: Serhiy Horobets/facebook.com/oksana.lyniv

"Праздновали, сохраняя традиции нашей родины – с большим количеством смеха, музыки и радости", – отметила Оксана.

Вечером все пели традиционные украинские песни.

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Андрей Мурза – выпускник одесской консерватории. Сейчас он работает в Дюссельдорфе.

Оксана Линив – главный дирижер Оперы и филармонического оркестра в городе Грац в Австрии. Украинская дирижер входит в тройку лучших женщин-дирижеров современности.

С прошлого года Оксана стала главным приглашенным дирижером Одесской оперы. До этого она с 2008 по 2013 года находилась в штате театра.

С января следующего года украинка занимает должность музыкального директора и главного дирижера муниципального театра в Болонье – она будет первой женщиной на такой должности в Италии.

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