Арсен Мирзоян в новом клипе обдумал дружбу между мужчиной и женщиной

Арсен Мирзоян представил клип на песню "Подружка". Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Певец Арсен Мирзоян выпустил видео на песню "Подружка". Артист готовит к 10-летию своей творческой деятельности, которое будет праздновать осенью, релиз альбома. Сегодня он представил композицию с будущей пластинки.

"Говорят между мужчиной и женщиной дружбы быть не может. А где предел? Вы не любите друг друга и о совместной жизни - ни разговоров, ни мыслей. При этом вам хорошо вместе в одной компании, вы разбираетесь и так же ищете свою половинку, как и "подружка". Секс по дружбе? Оставаясь один на один с ней, оба осознаете: "А почему бы и нет?". А главное - доверяете друг другу, между вами отсутствуют ревность, как маркер приватизации. И еще она объективно на твоей стороне, потому что действительно друг ", - отметил исполнитель.

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Режиссером клипа является Виктор Скуратовский.

Арсен Мирзоян - певец, автор песен и заслуженный артист Украины. Был участником вокального шоу "Голос країни". 30 ноября 2011 года презентовал дебютный альбом "Ґудзики".