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четверг, 27 мая 2021 11:55

Ариана Гранде поделилась нежными фото с тайной свадьбы
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Американская артистка 27-летняя Ариана Гранде опубликовала фото с тайной свадебной церемонии. Она лично подтвердила, что вышла замуж за 25-летнего Далтона Гомеса.

Снимки показала в Instagram. Также звезда сообщила дату свадьбы - 15 мая.

Невеста надела шелковое платье-бюстье и пышную фату с бантом. Дизайнер Вера Вонг создала наряды для поп-звезды. Жених был одет в классический костюм Tom Ford.

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Певица показала кадры с тайной свадьбы
Фото: instagram.com/arianagrande
Певица показала кадры с тайной свадьбы
Певица показала кадры с тайной свадьбы
Певица показала кадры с тайной свадьбы
Певица показала кадры с тайной свадьбы

Американская поп-звезда 27-летняя Ариана Гранде тайно вышла замуж за агента по недвижимости 25-летнего Далтона Гомеса. Свадьба состоялась в родном городе певицы Монтесито, штат Калифорния, США.

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