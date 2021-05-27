Ариана Гранде поделилась нежными фото с тайной свадьбы

Американская артистка 27-летняя Ариана Гранде опубликовала фото с тайной свадебной церемонии. Она лично подтвердила, что вышла замуж за 25-летнего Далтона Гомеса.

Снимки показала в Instagram. Также звезда сообщила дату свадьбы - 15 мая.

Невеста надела шелковое платье-бюстье и пышную фату с бантом. Дизайнер Вера Вонг создала наряды для поп-звезды. Жених был одет в классический костюм Tom Ford.

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Фото: instagram.com/arianagrande

Американская поп-звезда 27-летняя Ариана Гранде тайно вышла замуж за агента по недвижимости 25-летнего Далтона Гомеса. Свадьба состоялась в родном городе певицы Монтесито, штат Калифорния, США.