Поп-звезда тайно вышла замуж за агента по недвижимости

Американская поп-звезда 27-летняя Ариана Гранде тайно вышла замуж за агента по недвижимости 25-летнего Далтона Гомеса. Свадьба состоялась в прошлые выходные в родном городе певицы Монтесито, штат Калифорния, США.

На церемонию пригласили около 20 гостей - только близких, как сообщает издание Us Weekly.

Представитель исполнительницы подтвердил эту информацию и отметил, что "пара и их семьи невероятно счастливы".

О романе Арианы Гранде с Далтоном Гомесом стало известно в марте прошлого года. Некоторые инсайдеры отмечают, что они начали встречаться еще в начале 2020-го.

Артистка не рассказывала публично об отношениях. Впервые показала совместные фото с любимым тогда, когда объявила о помолвке, - в декабре прошлого года.