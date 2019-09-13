Аппетитная Деми Роуз откровенно позировала в постели

Фото: @demirosemawby

Британская модель Деми Роуз снова потрясла фанатов откровенными снимками.

Соблазнительные фото звезда опубликовала в Instagram.

На фотографиях девушка позировала в нижнем белье.

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В посте под сексуальными снимками, Деми поблагодарила подписчикам за то, что ее аккаунт уже собрал 10 млн фолловеров.

"Не могу поверить, что вас 10 миллионов. Я люблю вас. Независимо от того, знаете ли вы мою историю или нет, я ценю всю вашу любовь и ваши добрые слова", - поделилась Роуз.

Недавно 24-летняя Деми Роуз приняла участие в новой откровенной фотосессии. На этот раз красавица позировала голая в ванной. Жаркими фото она поделилась в Instagram.