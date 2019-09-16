Антон Савлепов повторил легендарный танец Майкла Джексона

Майкл Джексон был кумиром Савлепова с детства. Фото: пресс-служба

Участник группы "Агонь" Антон Савлепов перевоплотился в кумира своего детства на съемках телешоу "Шалена Зірка" на Новом канале. Музыкант противостоял Даше Астафьевой, а вместе с ними их группы поддержки.

В каждом из раундов артистам приходилось максимально проявлять свои таланты, чтоб одержать победу. В одном из основных конкурсов Антон перевоплотился в кумира своего детства Майкла Джексона и повторил легендарный танец с лунной походкой Billie Jean.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антон Савлепов стал лицом веганской капсулы бренда ALI SAULIDI

Поклонники пришли в восторг от танца Антона и засыпали его комплиментами в соцсетях.

"Даже не сразу поняла, что это не Майк. Браво!", "Антон - это самая лучшая и сама классная пародия на Джексона. Ты суперски выступил, видно, что готовился к выступлению. Я обожаю тебя. Молодец", "Когда ты закрыл лицо шляпой, казалось, что сейчас будет настоящий Майкл Джексон", "Кстати фигура и пластика тела очень на Джексона похожи", - написали поклонники.

Зрители в зале также высоко оценили танец с лунной походкой Антона, что помогло артисту одержать победу в шоу.

В июле группа "Агонь" презентовала трек "Тебе 20". В нем музыканты показали пародию на СССР и популярный сериал "Игра престолов".