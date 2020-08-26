Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс

Артистка 37-летняя Анна Седокова опубликовала фото с отдыха в бикини. Снимок звезда выложила на своей странице в Instagram.

На фотографии певица запечатлена при прыжке в кепке и синем бикини, демонстрируя аппетитные формы и длинные ноги.

Фото: instagram.com/annasedokova

В заметке звезда написала 3 причины любить осень.

"1. Осенью можно больше не худеть, можно есть вкусности и не переживать за безупречность ног, ведь сексуальные чулки еще никто не отменял.

2. Все возвращаются на работу и можно создавать новую музыку и новые проекты. И показать клип на "Самолеты", ведь я не хотела выпускать его летом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Модель Жизель Оливейра полностью обнажилась для фотосессии

3. Осень это не зима ", - подписала фотографию Седокова.

Певица 28-летняя Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, опубликовала неординарные фото в своем Instagram. Для фотосессии артистка надела темную прозрачную блузку и латексные штаны собственного бренда.