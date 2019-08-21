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среда, 21 августа 2019 08:39

Анна Седокова похвасталась огромным бюстом в топе

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Анна Седокова похвасталась огромным бюстом в топе
Анна Седакова показала фото пышного бюста в топе с отдыха во Франции. Фото: jora.biz

Анна Седакова выставила в Іnstagram фото пышного бюста в топе с отдыха во Франции.

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Post udostępniony przez ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

К фото певица добавила пост.

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"Чем старше становлюсь и чем больше имею, тем беднее становится мой аккаунт. Сегодня Ксения Собчак написала пост о том, что люди часто выставляют то, чего у них нет. Я бы добавила еще: то, что у них появилось, но не надолго. Я вот то, что мое, вообще не выставляю, никому не отдам. И получается не Instagram, а кривое зеркало ", - написала Седокова.

Читатели писали восторженные отзывы о фигуре певицы.

Певицу Анну Седокову раскритиковали за новый эротический клип к песне "Увлечение".

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