Анна Седокова похвасталась огромным бюстом в топе

Анна Седакова показала фото пышного бюста в топе с отдыха во Франции. Фото: jora.biz

Анна Седакова выставила в Іnstagram фото пышного бюста в топе с отдыха во Франции.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Sie 19, 2019 o 8:09 PDT

К фото певица добавила пост.

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"Чем старше становлюсь и чем больше имею, тем беднее становится мой аккаунт. Сегодня Ксения Собчак написала пост о том, что люди часто выставляют то, чего у них нет. Я бы добавила еще: то, что у них появилось, но не надолго. Я вот то, что мое, вообще не выставляю, никому не отдам. И получается не Instagram, а кривое зеркало ", - написала Седокова.

Читатели писали восторженные отзывы о фигуре певицы.

Певицу Анну Седокову раскритиковали за новый эротический клип к песне "Увлечение".