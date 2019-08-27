Ани Лорак в глубоком декольте и с разрезом до пояса очаровала роскошным образом

Певица надела длинные атласные перчатки с браслетом из блестящих камней Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак приехала на фестиваль "Новая волна" в Сочи.

Снимки с события певица опубликовала в своем Instagram.

Из фотографий события, размещенных на ее странице, видно, Лорак появилась на мероприятии в роскошном черном платье с высоким разрезом и глубоким декольте.

Певица надела длинные атласные перчатки с браслетом из блестящих камней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Спешу домой, к любимому" - Лорак впервые прокомментировала новые отношения

На одном из снимков позировала со своим "патроном" в мире шоу-бизнеса - Филиппом Киркоровым.

Певица Ани Лорак выложила в сеть новое фото с загадочной подписью. "В мыслях, в работе, в любви", - подписала снимок 40-летняя звезда, на котором позирует в золотистом платье с пайетками, демонстрируя грудь в глубоком декольте.