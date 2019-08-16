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пятница, 16 августа 2019 08:27

В работе и любви: Ани Лорак показала грудь в золотистом платье

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Певица Ани Лорак выложила в сеть новое фото с загадочной подписью.

"В мыслях, в работе, в любви", - подписала снимок 40-летняя звезда, на котором позирует в золотистом платье с пайетками, демонстрируя грудь в глубоком декольте.

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Дополнила образ Ани Лорак собранными волосами и нежным макияжем, а также массивными серьгами-кольцами.

Автор: instagram.com/anilorak
  Певица Ани Лорак взбудоражила сеть фото в смелом платье, которое выгодно подчеркнула ее грудь
Певица Ани Лорак взбудоражила сеть фото в смелом платье, которое выгодно подчеркнула ее грудь

После развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак закрутила роман с на 14 лет моложе продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Звезда долго не комментировала отношения с новым бойфрендом, ограничиваясь лишь общими фото в социальной сети, но на днях решилась на откровения.

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