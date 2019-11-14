Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото

Фото: instagram/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве похвасталась новыми фото. Однако поклонники с трудом узнали певицу.

По мнению фанатов, на каждом новом снимке в Instagram Лорак становится все менее похожа на себя прежнюю.

В сети уже неоднократно упрекали певицу за перебор с пластическими операциями. Говорят, она начинает быть похожа на пластмассовую куклу.

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На этот раз поклонники и вовсе узнали артистку в кадре: "Эти пастикы делают людей однотипажнимы. Исчезает индивидуальность, мое мнение.", "Это совсем другая Ани Лорак", "Вы не похожа на себя, но хорошая", "Если бы просто смотрела на фото , не узнала бы".

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, разозлила поклонников пошлыми танцами. Соответствующее видео звезда опубликовала в Instagram. На нем она танцевала по сцене в купальнике на одном из концертов "Шоу дива".