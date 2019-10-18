"Вы петь вышли или стриптиз показать?" - Лорак раскритиковали за откровенный образ

Ани Лорак разозлила поклонников пошлыми танцами. Фото - Факты

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, разозлила поклонников пошлыми танцами.

Соответствующее видео звезда опубликовала в Instagram. На нем она танцевала по сцене в купальнике на одном из концертов "Шоу дива".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Надоели рубли?" - сеть негативно отреагировала на возвращение Ани Лорак в Киев

"Мои дорогие! Вот и подошел к концу наш тур "Шоу дива". Спасибо всем, кто побывал на наших концертах", - написала Лорак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 17 Окт 2019 в 12:58 PDT

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они засыпали ее негативными комментариями.

"Поменяйте костюм, прикройтесь. Это очень неэстетично, поверьте", "В платье больше нравилась, а сейчас как все - в трусах. И чего всех прет на пошлятину?", "Почему эти артисты голые выходят на сцену, в трусах? Неужели нет красивых других нарядов?", "Уже бы и купальник сняла", "А голой жопой обязательно вертеть? Неужели нельзя одеться красиво?", "Иногда хочется спросить артистов: вы петь вышли или стриптиз показать?" - пишут в комментариях.

Ани Лорак посетила фестиваль "Новая волна" в Сочи. Появилась на мероприятии в роскошном черном платье с высоким разрезом и глубоким декольте.