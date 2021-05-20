"Ангел" Victoria's Secret захватила сеть формами в бикини

Фото: instagram.com/jastookes

Американская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret 30-летняя Жасмин Тукс показала фигуру в купальнике. Звезда опубликовала фотографии в Instagram.

На фото Тукс позирует, лежа в черном купальнике у бассейна. Ее волосы собраны.

"Не хочу уходить", - написала под снимком модель.

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Ранее она показала, как отдыхала на пляже. Знаменитость появилась в желто-оранжевом купальнике и парео. Дополнила образ драгоценностями: золотым ожерельем и несколькими браслетами.

"Ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс позировала обнаженной. На кадрах Жасмин стоит на песочно-бежевом фоне, прикрывая грудь руками. Волосы модели немного мокрые, а на лице красивый макияж в теплых оттенках. В ушах сверкает несколько маленьких золотых сережек.