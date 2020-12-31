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четверг, 31 декабря 2020 13:56

Сексуальная модель блеснула голым телом
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"Ангел" Victoria's Secret 29-летняя Жасмин Тукс позировала обнаженной.

На кадрах Жасмин стоит на песочно-бежевом фоне, прикрывая грудь руками.

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Волосы модели немного мокрые, а на лице красивый макияж в теплых оттенках. В ушах сверкает несколько маленьких золотых сережек.

"Ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс опубликовала пикантные снимки
Фото: instagram.com/jastookes
"Ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс опубликовала пикантные снимки
"Ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс опубликовала пикантные снимки
"Ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс опубликовала пикантные снимки

Жасмин Тукс объявила о помолвке с топ-менеджером Snapchat и миллионером 30-летним Хуаном Давидом Борреро. Тукс поделилась серией нежных фотографий с помолвки. Показала фото роскошного кольца, а также снимок скалы, на котором камнями выложено слово "WYMM" - более всего, это означает "выйдешь за меня". И еще одним снимком, на котором пара поднимает бокалы шампанского на вершине горного хребта.

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