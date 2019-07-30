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вторник, 30 июля 2019 15:02

"Ангел" Victoria's Secret оделась в бренд жены украинского министра
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Джиджи Хадид надела топ от украинского бренда Bevza
Фото: tabloid.pravda.com.ua
Топ от украинского бренда Bevza
Джиджи Хадид соблазнительно позировала в бикини
Джиджи Хадид соблазнительно позировала в бикини
Джиджи Хадид соблазнительно позировала в бикини

Американская супермодель Джиджи Хадид засветилась в кофточке от украинского бренда Bevza на отдыхе в Греции.

Владелица марки и жена министра Владимира Омеляна Светлана Бевза сообщила о событии в Instagram.

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Джиджи надела длинный белый топ с большим разрезом, который обнажает живот. Кофточка стоила 245 евро. Сейчас на сайте бренда скидки, поэтому топ стоит 175 евро.

Кроме топа, Джиджи показала стройную фигуру в крошечных бикини.

Поклонники засыпали звезду комплиментами.

"Твое тело невероятное", "Красавица", "Выглядишь, словно ангел", "Такая худенькая", - пишут они.

Недавно супермодель и "ангел" Victoria's Secret Джиджи Хадид поделилась пикантными снимками без бюстгальтера.

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