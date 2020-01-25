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суббота, 25 января 2020 14:14

Анджелина Джоли создает антифейкове телешоу для детей

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Анджелина Джоли создает антифейкове телешоу для детей
ТСН Анджелина Джоли примет участие в создании необычного телешоу для детей

Одна из главных звезд Голливуда Анджелина Джоли создаст новостное антифейк-шоу для детей. Звезда раз приобщается к социальным инициативам.

Анджелина Джоли известна своей любовью к детям. Недавно она отправилась на родину своей 14-летней дочери Захари, которая является уроженкой Эфиопии.

Эта поездка состоялась для того, чтобы девочка побывала на родной земле. Теперь стало известно, что знаменитость будет продюсировать социальный проект, сообщает издание Variety.

Новостное антифейк-шоу под названием "Мой мир" американская актриса создавать не одна, а совместно с образовательной инициативой Microsoft Education.

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Проект направлен на аудиторию детей от 13 лет. Благодаря ему дети смогут научиться использовать правильные инструменты для поиска подтвержденной и правдивой информации.

Транслировать шоу еженедельно на британском телеканале BBC. Также оно будет доступно к просмотру на ютубе. Программу переведут на 42 языка и каждая трансляция будет сопровождаться учебным сегментом.

Ведущими шоу станут Радхе Чиньянганья и номе Икбал.

"Как мама я счастлива, что могу присоединиться к такому проекту... Надеюсь, что он поможет детям найти информацию и инструменты, необходимые для того, чтобы разобраться в важных для них вопросах", - прокомментировала Анджелина Джоли.

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые прокомментировала свой разрыв с актером и отцом ее детей Брэдом Питтом.

"Я стала маленькой, незначительной, даже если это не было заметно со стороны. Я чувствовала глубокий, сильная боль", - призналась актриса.

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