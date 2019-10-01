Анджелина Джоли напугала фанатов худощавостью на премьере "Малефисенты"

Фото: REUTERS

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила предпоказ фильма "Малефисента: Владычица тьмы" в соблазнительном платье от Versace.

Официальные снимки с мероприятия опубликовала пресс-служба.

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Анджелина для премьеры выбрала черное макси-платье, которое обнажило плечо, и небольшое декольте звезды. Фанатов удивила худоба Джоли.

Вместе с "Малефисентой" мероприятие посетили другие исполнительницы главных ролей: Мишель Пфайфер и Эль Фаннинг.

Джоли пришла на фильм вместе с детьми.

Премьеры кинолент в октябре поразят обновленными сюжетами старых фильмов и продолжениями давно известных историй. Gazeta.ua создала подборку самых ожидаемых кинопремьер этого месяца.