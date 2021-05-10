Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии

Фото: instagram.com/anacheri

Американская фитнес-модель 34-летняя Ана Чери взбудоражила воображение своих поклонников новым эротическим снимкам, который опубликовала на своей странице в Instagram.

Популярная модель позировала в откровенном монокини. Для пикантности Чери вивалялася в песке. Волосы заплела в косу.

На других фотографиях модель также не стесняется демонстрировать пышные прелести. На недавних фотографиях она предстала в розовом и в черном купальниках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике

Украинская певица и скрипачка 55-летняя Ассия Ахат решила майские выходные провести в солнечной Турции. На отдыхе звезда не потеряла возможности сделать яркие фото и поделиться ими со своими подписчиками в Instagram.