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суббота, 08 мая 2021 23:46

Ассия Ахат похвасталась Селфи в купальнике
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55-летняя Ассия Ахат отдыхает в Турции и не упускает случая делать яркие снимки
Фото: Instagram.com/ahhattassia
55-летняя Ассия Ахат отдыхает в Турции и не упускает случая делать яркие снимки
55-летняя Ассия Ахат отдыхает в Турции и не упускает случая делать яркие снимки
55-летняя Ассия Ахат отдыхает в Турции и не упускает случая делать яркие снимки
55-летняя Ассия Ахат отдыхает в Турции и не упускает случая делать яркие снимки

Украинская певица и скрипачка 55-летняя Ассия Ахат решила майские выходные провести в солнечной Турции. На отдыхе звезда не потеряла возможности сделать яркие фото и поделиться ими со своими подписчиками в Instagram.

"Париж - всегда отличная идея! Но пока только наша уже почти родная Турция. Спасибо, что рядом", - написала скрипачка.

Ассия опубликовала несколько селфи в купальнике, а также снимки в полный рост напротив окна. Поклонники пришли в восторг от длинных ног и стройной фигуры скрипачки.

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Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова отдыхает на побережье Средиземного моря в Турции, откуда делится пикантным контентом. Так, звезда в Instagram опубликовала фото, на котором сексуально позирует в очень откровенном бикини зеленого цвета, которое прикрывает минимум ее тела, демонстрируя подтянутую фигуру.

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08
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