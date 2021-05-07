Бывшая участница "ВИА Гры" вызвала фурор снимком в очень откровенном бикини

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова отдыхает на побережье Средиземного моря в Турции, откуда делится пикантным контентом.

Так, звезда в Instagram опубликовала фото, на котором сексуально позирует в очень откровенном бикини зеленого цвета, которое прикрывает минимум ее тела, демонстрируя подтянутую фигуру.

Автор: instagram.com/misharomanova Украинская певица Миша Романова делится пикантным контентом с отдыха в Турции

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"Так выглядят идеальные майские праздники и никаких забот! Мы с семьей нашли прекрасное место на турецком побережье. Здесь, правда, как в кино. Красиво, удобно, весело, вкусно, а главное, безопасно, что очень важно в современных реалиях. Как всегда, хочу со своими подписчиками поделиться только лучшим. Этот райский уголок я действительно рекомендую. P.S. Спрашивайте все, что вас интересует об отдыхе с ребенком. Поделимся с Мартином нашим опытом", - рассказала звезда.

Поклонники в изрядном восторге от форм звезды и засыпали ее комплиментами.

Артистка Миша Романова, настоящее имя которой Наталья Могилинець, дебютировала в роли диджея. Она представила собственный танцевальный диджей-сет на мероприятии,