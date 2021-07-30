Американская модель Дезире Шлотц поделилась провокационными фото

Фото: Instagram.com/desireeschlotz

Американская модель Дезире Шлотц известная в сети своими откровенными снимками, снова порадовала поклонников эротическими кадрами. Снимки опубликовала в Instagram.

Сейчас модель отдыхает в Италии и именно оттуда сделала несколько импровизированных фотосессий.

На последних снимках Дезире позировала в крошечном бикини, стоя под душем.

Успех в модельной карьере пришел к Дезире Шлотц благодаря дружбе с британской моделью Деми Роуз.

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Американская фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл, которую в сети называют Мисс идеальная грудь, не только регулярно поражает поклонников откровенными снимками, но мотивирует женщин заниматься спортом и показывает простые физические упражнения.