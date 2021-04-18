Американская фитнес-модель поразила смелыми образами

Фото: instagram.com/katelyn_runk

Американская фитнес-блогер и модель 29-летняя Кейтлин Рунк из американского штата Северная Дакота поражает идеальной спортивной формой своих подписчиков в Instagram.

Девушка преимущественно позирует в спортивной одежде или белье, но иногда демонстрирует пышную грудь в платьях с глубоким декольте. Недавно также появилась в длинном нежно розовом платье с разрезом.

Два с половиной миллиона подписчиков пришли в восторг от чувственного образа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото

Жена и агент форварда "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди ошеломила поклонников новым откровенным фото. Аргентинская модель 34-летняя Ванда Нара поделилась в Instagram кадром, который сделала у окна в одном из небоскребов Милана. На нем соблазнительница выпятила в кадр пышную грудь.