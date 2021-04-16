Сексапильная жена футболиста выпятила на камеру пышную грудь

Жена и агент форварда "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди ошеломила поклонников новым откровенным фото.

Аргентинская модель 34-летняя Ванда Нара поделилась в Instagram кадром, который сделала у окна в одном из небоскребов Милана. На нем соблазнительница выпятила в кадр пышную грудь. При этом пристально смотрит в камеру и держит руку на поясе.

Автор: instagram.com/wanda_icardi Жена футболиста Ванда Нара радует поклонников пикантными кадрами

Поклонники красавицы засыпали ее комплиментами, подчеркнув, что она ослепляет своими фантастическими формами.

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Заметим, что Ванда сочетает карьеры модели и танцовщицы. И часто радует поклонников горячими фото.

Фото: instagram.com/wanda_icardi

Жена лидера сборной Аргентины и итальянского "Интера"Мауро Икарди в молодости подрабатывала, снимаясь в порнофильмах. В сети всплыли старые фото и видео Ванды Нары. Сейчас 34-летняя женщина воспитывает вместе с форвардом пять детей, из которых только двое - дети футболиста.