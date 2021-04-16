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пятница, 16 апреля 2021 08:55

Сексапильная жена футболиста выпятила на камеру пышную грудь
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Жена и агент форварда "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди ошеломила поклонников новым откровенным фото.

Аргентинская модель 34-летняя Ванда Нара поделилась в Instagram кадром, который сделала у окна в одном из небоскребов Милана. На нем соблазнительница выпятила в кадр пышную грудь. При этом пристально смотрит в камеру и держит руку на поясе.

Автор: instagram.com/wanda_icardi
  Жена футболиста Ванда Нара радует поклонников пикантными кадрами
Жена футболиста Ванда Нара радует поклонников пикантными кадрами

Поклонники красавицы засыпали ее комплиментами, подчеркнув, что она ослепляет своими фантастическими формами.

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Заметим, что Ванда сочетает карьеры модели и танцовщицы. И часто радует поклонников горячими фото.

Жена футболиста Ванда Нара радует поклонников пикантными кадрами
Фото: instagram.com/wanda_icardi
Жена футболиста Ванда Нара радует поклонников пикантными кадрами
Жена футболиста Ванда Нара радует поклонников пикантными кадрами
Жена футболиста Ванда Нара радует поклонников пикантными кадрами
Жена футболиста Ванда Нара радует поклонников пикантными кадрами

Жена лидера сборной Аргентины и итальянского "Интера"Мауро Икарди в молодости подрабатывала, снимаясь в порнофильмах. В сети всплыли старые фото и видео Ванды Нары. Сейчас 34-летняя женщина воспитывает вместе с форвардом пять детей, из которых только двое - дети футболиста.

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Дата
16
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