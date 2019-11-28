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четверг, 28 ноября 2019 22:42

ALYOSHA показала трогательную историю любви
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Во время съемок клипа певица предстала в 5 образах
Фото: пресс-служба
Во время съемок клипа певица предстала в 5 образах
Во время съемок клипа певица предстала в 5 образах

Певица ALYOSHA выпустила новый трек "Планеты". На его создание исполнительницу вдохновила история любви приятельницы. По словам певицы, рассказ породил в ее душе очень разные эмоции: от вдохновения, счастья и радости до отчаяния, разочарования и боли.

"Название песни — метафорический образ двух непохожих миров, мужского и женского. Я сравнила эти две противоположности с планетами, которые вращаются на разных орбитах, их тянет друг к другу, но орбиты нигде не пересекаются. Это любовь, которой не суждено быть привычной для нас. Это любовь на расстоянии, когда всю жизнь любишь того, с кем не можешь быть вместе", — прокомментировала ALYOSHA.

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Над визуализацией сингла работала команда во главе с режиссером Инной Грабар. Чтобы передать идею погружения в мысли певицы, съемочная группа в течение суток строила конструкцию из экранов, цель которой — воссоздание 3D-пространства.

Весь съемочный процесс занял 17 часов. За это время артистка сменила 5 образов, ставших аллегорией мыслей, идей и впечатлений, в которые мы "одеваемся" в течение дня.

"Я бы назвала эту работу "Куда приводят наши мечты", ведь именно об этом мы рассказываем в клипе. Главный акцент — на артистке. Мне нравится раскрывать многогранность ALYOSHA и видеть ее все глубже с каждой работой. Но пусть зритель почувствует что-то свое, для него мы оставляем многоточие", — комментирует Инна Грабар.

Украинская реперша Alyona Alyona презентовала свой второй альбом, который называется "В доме МА". Видео появилось в соцсетях на официальных ресурсах певицы.

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