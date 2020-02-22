Alyona Alyona записала эмоциональный трек о смерти

Поклонники в сети поддержали эмоциональный трек Alyona Alyona. Фото: Главком

Украинская реперка Alyona Alyona записала новый трек "Когда хоронят молодых".

Сингл представила в субботу, 22 февраля. На своем YouTube-канале песню называет "одой памяти" всем юношам и девушкам, чьи смерти мне пришлось пережить и о которых пришлось узнать.

"Как-то режиссер Руслан Горовой предложил написать трек, посвященный памяти юного 15-летнего парня, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове, в феврале 2015 года. Узнав больше о его истории, я вспомнила, как много в своей жизни видела потерь и захоронений. И самые болезненные среди них - похороны молодежи", - говорит исполнительница.

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Поклонники в сети поддержали эмоциональный трек Alyona Alyona.

Украинская реперка Alyona Alyona попала в список 50-ти артистов, на которые возлагают надежды в 2020 году. Alyona Alyona признали звездой, которая разрушает стереотипы на международном уровне. Соответствующий рейтинг опубликовала газета "The Guardian".