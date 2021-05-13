Аlyona Аlyona в одних колготках сняла пародию на Ким Кардашьян

Рэп-исполнительница 29-летняя Alyona Alyona не перестает удивлять неожиданными луками. Пародии на звезд публикует в Instagram.

Автор: Instagram.com/alyona.alyona.official Alyona Alyona сняла пародию на Ким Кардашьян

Певица показала фотографию, на которой позирует только в колготках. Обнаженную грудь прикрыла руками. Таким образом она сделала пародию на американскую звезду реалити Ким Кардашьян.

Автор: Instagram.com/alyona.alyona.official Alyona Alyona сняла пародию на Ким Кардашьян

Под фотографией исполнительница написала рассуждения о том, что каждый имеет право надевать вещи, которые нравятся.

"Каждый человек имеет право надевать то, что он хочет! Открытые декольте, короткие юбки или полупрозрачные блузы - это лишь проявление эстетической красоты или современные тенденции стилей. Это просто элементы моды и одежды, которые имеют право демонстрировать все: как мужчины, так и женщины. Я считаю неправильным суждение, что одетая откровенно женщина на что-то намекает или провоцирует мужчину соблазнить ее. Хочется, чтобы в современном украинском обществе таких мыслей вообще не было. И каждый человек имел возможность надевать то, что он захочет, и чувствовал себя в безопасности" , - отметила Alyona Alyona.

Поклонники выразили восхищение смелостью певицы и поддержали ее взгляды.

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Аlyona Аlyona стала лучшей певицей по версии музыкальной премии YUNA. Церемония состоялась в столичном Дворце "Украина". Ведущими были Владимир Остапчук и Маша Виноградова.