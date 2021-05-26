Alyona Alyona обнажилась до белья и рассказала о сексе

Украинская рэп-певица Alyona Alyona показала свое тело в нижнем белье.

"Краснеют при слове секс - я слышу шум", подписала певица опубликованное фото в Instagram.

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"Секс - это то, о чем стыдно или страшно говорить большинству из нас. Все начинается с детства: сначала нам нельзя говорить об этом с родителями, социум также стесняется. И это я еще молчу о детях и половом воспитании, которое в Украине просто отсутствует", - пишет певица.

Рэперша уверена, что неосведомленность в сексе может способствовать различным болезням.

"Почему мы так привыкли: о сексе не говорим, но потом удивляемся, почему наши дети что-то страшное делают в интернете. Я считаю, что не надо бояться секса, об этом нужно говорить. Как взрослым между собой, так и взрослым с детьми", - добавила Alyona Alyona.

Автор: alyona.alyona.official Певица считает, что нужно разговаривать с детьми и взрослыми о сексе

Певица Alyona Alyona потеряла девственность из-за давления сверстников. По словам звезды, в ее подростковом возрасте считалось позорным быть девственницей. Поэтому Алена мечтала переспать с человеком, которого впервые видит. И больше никогда его не встречать.