Врала об оргазме: Alyona Alyona рассказала о первом сексе и партнере

Реперка Alyona Alyona откровенно рассказала о своем сексуальном опыте. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская реперка Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, откровенно рассказала о своем сексуальном опыте.

Знаменитость поделилась, что потеряла девственность из-за давления сверстников. По словам звезды, в ее подростковом возрасте считалось позорным быть девственницей. Поэтому Алена мечтала переспать с человеком, которого впервые видит. И больше никогда ее не встречать.

"Мне хотелось найти его, пусть это будет грубо, использовать, или дать ему использовать себя для своих целей, и чтобы все, его никто не видел. И у меня так и произошло, как я хотела. Я этого человека увидела через 3 года, после того, как это произошло. Он был не местный. Он вышел из автобуса, пошел в магазин, это было далеко. Но сейчас я думаю: "Господи, кого ты слушала?", - рассказала звезда в интервью Dialog Hub на YouTube.

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Алена сейчас жалеет, что из-за травли его первый половой акт был именно таким. Кроме того, артистка призналась, что врала партнерам о своем оргазме, чтобы не обидеть их. Но реперка осознала, что также хочет получать удовольствие в постели, поэтому о своих желаниях откровенно говорит.

"Говорить не только "вот мне нравится", а говорить во время секса: "Эй, а сделай так". И я поняла, что если ты что-то хочешь, то пока ты не скажешь об этом, никто тебя не поймет. Полунамеков вообще никто не понимает. Или говори, а еще лучше - покажи. Можешь показать сначала сама, а человек потом воссоздает, где там эрогенная зона, и где нужно нажать, или поцеловать", - отметила знаменитость.

Поэтому уже несколько лет Савраненко не врет ни партнеру, ни себе.

Реперка 29-летняя Alyona Alyona и дальше поражает сторонников собственными пародиями на знаменитостей. Артистка опубликовала фото, на котором позирует в длинной розовой футболке, носках и тапочках. Рэп-исполнительница повторила образ певицы Насти Каменских.