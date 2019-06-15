Алена Делона мучают аритмия, головокружение и мигрени. Фото: Tv.ua

Актер 83-летний Ален Делон попал в больницу в пригороде Парижа с подозрением на инсульт.

Об этом сообщили представители звезды, передает французский канал BFM TV.

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Актер уже долгое время тщательно следит за работой своего сердца, проверяя артериальное давление. У него часто бывает аритмия, головокружение и мигрени. Поэтому француз решил обследоваться в элитной клинике, а его жизни сейчас ничего не угрожает.

Несмотря на почтенный возраст Ален Делон появляется на светских мероприятиях. Так, в середине мая он стал одним из приглашенных гостей 72-го Каннского кинофестиваля. Культовый актер получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" за большой вклад в развитие киноиндустрии.

Французский актер Ален Делон решил завершить свою кинокарьеру. В 2017 году он снялся в последнем для себя фильме. Лента будет рассказывать историю любви между 80-летним мужчиной и женщиной лет пятидесяти.