Александр Стоянов показал детей и покатал Екатерину Кухар на водном драконе

Фото: предоставила Екатерина Кухар

Премьер балета Александр Стоянов показал, как он и его известная супруга прима-балерина Екатерина Кухар провели выходные дни в родной Одессе. Звезды мирового балета успели побывать не только на открытии кинофестиваля, но и отдохнуть с детьми – 6-летней дочерью Настенькой и 12-летним сыном Тимой. Пара редко делится фотографиями детей, но на свежих фото можно увидеть, как они провели время на пляже в Одессе.

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"Наши дети уже неделю отдыхают в Одессе с дедушкой и бабушкой, -рассказывает Александр Стоянов, - а мы решили с Катей выходные провести с ними. Сначала побывали на открытии Одесского кинофестиваля, а потом пол дня провели на пляже с детьми, посетили все пляжные аттракционы и даже уговорили Катю покататься на водном драконе".

На церемонии открытия XII Одесского международного кинофестиваля, который будет проходить до 21 августа, звезды щеголяли невероятными нарядами. В ярких образах на красной дорожке появились двукратный номинант на "Золотой глобус" и звезда кинокартин "Гонка", "Бесславные ублюдки" Даниэль Брюль, певица Оля Полякова, балерина Екатерина Кухар, артист Иван Дорн с женой, актрисы Ксения Мишина, Екатерина Молчанова, Наталья Васько, дизайнеры Катя Сильченко, Кристина Бобкова и другие. Большинство звездных гостей надели наряды от украинских дизайнеров.