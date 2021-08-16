 
Ексклюзивы
1/5
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 135
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 126
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
3 Просмотров: 1098
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 882
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 144
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 2232
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1674
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 2331
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 333
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1629
Фото
Все фото
5
18
11
16
20
Александр Стоянов показал детей и покатал Екатерину Кухар на водном драконе
Александр Стоянов показал детей и покатал Екатерину Кухар на водном драконе
&quot;Книг своих не люблю&quot;: Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
С шариками, друзьями и сладостями: Горбунов устроил сюрприз-вечеринку для беременной Осадчей
С шариками, друзьями и сладостями: Горбунов устроил сюрприз-вечеринку для беременной Осадчей
Модель Playboy родила полузащитнику &quot;Динамо&quot; первенца
Модель Playboy родила полузащитнику "Динамо" первенца
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
Видео
Все видео
Бритни Спирс получила первый в жизни iPad: трогательное видео
Бритни Спирс получила первый в жизни iPad: трогательное видео
10 лет вместе: Дантес посвятил Дорофеевой клип, в котором показал кадры с первого свидания
10 лет вместе: Дантес посвятил Дорофеевой клип, в котором показал кадры с первого свидания
"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
"Завтра у нас большое событие": Настя Каменских и Потап заинтриговали поклонников
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 531
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 144
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 378
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 288
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 468
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 396
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
понедельник, 16 августа 2021 20:04

Александр Стоянов показал детей и покатал Екатерину Кухар на водном драконе
5

  Комментировать

Чета побывала на открытии Одесского кинофестиваля и отдохнула с детьми
Фото: предоставила Екатерина Кухар
Чета побывала на открытии Одесского кинофестиваля и отдохнула с детьми
Чета побывала на открытии Одесского кинофестиваля и отдохнула с детьми
Чета побывала на открытии Одесского кинофестиваля и отдохнула с детьми
Чета побывала на открытии Одесского кинофестиваля и отдохнула с детьми

Премьер балета Александр Стоянов показал, как он и его известная супруга прима-балерина Екатерина Кухар провели выходные дни в родной Одессе. Звезды мирового балета успели побывать не только на открытии кинофестиваля, но и отдохнуть с детьми – 6-летней дочерью Настенькой и 12-летним сыном Тимой. Пара редко делится фотографиями детей, но на свежих фото можно увидеть, как они провели время на пляже в Одессе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Александр Стоянов спас на отдыхе акулу

"Наши дети уже неделю отдыхают в Одессе с дедушкой и бабушкой, -рассказывает Александр Стоянов, - а мы решили с Катей выходные провести с ними. Сначала побывали на открытии Одесского кинофестиваля, а потом пол дня провели на пляже с детьми, посетили все пляжные аттракционы и даже уговорили Катю покататься на водном драконе".

На церемонии открытия XII Одесского международного кинофестиваля, который будет проходить до 21 августа, звезды щеголяли невероятными нарядами.

В ярких образах на красной дорожке появились двукратный номинант на "Золотой глобус" и звезда кинокартин "Гонка", "Бесславные ублюдки" Даниэль Брюль, певица Оля Полякова, балерина Екатерина Кухар, артист Иван Дорн с женой, актрисы Ксения Мишина, Екатерина Молчанова, Наталья Васько, дизайнеры Катя Сильченко, Кристина Бобкова и другие. Большинство звездных гостей надели наряды от украинских дизайнеров.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Александр Стоянов показал детей и покатал Екатерину Кухар на водном драконе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Умер король рок-н-ролла

Самое читаемое
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 15624
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
10
 Просмотров: 14779
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
 Просмотров: 9954
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 5832
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
 Просмотров: 4590
Знаменитости
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
18
 Просмотров: 126
С шариками, друзьями и сладостями: Горбунов устроил сюрприз-вечеринку для беременной Осадчей
С шариками, друзьями и сладостями: Горбунов устроил сюрприз-вечеринку для беременной Осадчей
11
 Просмотров: 1935
Модель Playboy родила полузащитнику "Динамо" первенца
Модель Playboy родила полузащитнику "Динамо" первенца
16
 Просмотров: 4338
Умер король рок-н-ролла
Умер король рок-н-ролла
 Просмотров: 531
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
20
 Просмотров: 4518
Больше всего комментируют
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
3
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
2
В столице появится памятник Ивану Франко
2
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
1
Жена Остапчука рассказала, как российский оккупант Киркоров "любит" Украину
Голосов: 43440
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть