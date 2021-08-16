Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке

На церемонии открытия XII Одесского международного кинофестиваля, который будет проходить до 21 августа, звезды щеголяли невероятными нарядами.

В ярких образах на красной дорожке появились двукратный номинант на "Золотой глобус" и звезда кинокартин "Гонка", "Бесславные ублюдки" Даниэль Брюль, певица Оля Полякова, балерина Екатерина Кухар, артист Иван Дорн с женой, актрисы Ксения Мишина, Екатерина Молчанова, Наталья Васько, дизайнеры Катя Сильченко, Кристина Бобкова и другие. Большинство звездных гостей надели наряды от украинских дизайнеров.

Однако есть и те, кто прошелся по красной дорожке в неудачных образах. Исполнитель Феликс Шиндер появился в белом костюме, а его болеро украшенное розами. Образ дополнил соломенной шляпой. А травести-дива Монро поразила нарядом в стиле гейши.

Gazeta.ua подготовила, какими удачными и провальными образами удивляли гости Одесского кинофестиваля и украинские звезды на красной дорожке.

Фото: ОМКФ

14 августа начался XII Международный Одесский кинофестиваль. Продлится до 21 августа. В этом году на ОМКФ будет только национальный конкурс. Победителя выберут с помощью зрительского голосования. Одесский международный кинофестиваль впервые состоялся в 2010 году. Это один из крупнейших зрительских кинофорумов в Восточной Европе. В прошлом году лучшим фильмом Одесского кинофестиваля стал украинский фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. В течение 11 лет проведения фестиваля его гостями были известные в мире актеры и режиссеры, в частности Катрин Денев, Кристофер Хэмптон, Питер Гринуэй, Киллиан Мерфи, Кшиштоф Занусси, Джон Малкович, Роуз Макгоуэн, Эрик Робертс, Клаудиа Кардиналле, Дэрил Ханна, Даррен Аронофски, Рутгер Гавер и другие.