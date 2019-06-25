Алан Бадоев показал фото приёмного сына

Фото: @alanbadoev

Украинский режиссер Алан Бадоев поделился в сети редким снимком приемного сына Бориса.

Фотографию знаменитость разместил в Instagram.

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Борис - сын Жанны Бадоевой, бывшей жены Алана, от первого брака. Сейчас ему 20 лет, учится в Италии.

"На минуточку, это мой сын", - подписал фото режиссер.

У Бадоева есть родная дочь Лолита.

Группа Kazaky презентовала клип Push. В состав входят 5 мужчин-танцоров на каблуках. Режиссером выступил Алан Бадоев.