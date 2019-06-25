Алан Бадоев показал фото приёмного сына

Украинский режиссер Алан Бадоев поделился в сети редким снимком приемного сына Бориса.
Фотографию знаменитость разместил в Instagram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снимки юного Алана Бадоева попали в сеть
Борис - сын Жанны Бадоевой, бывшей жены Алана, от первого брака. Сейчас ему 20 лет, учится в Италии.
"На минуточку, это мой сын", - подписал фото режиссер.
У Бадоева есть родная дочь Лолита.
Группа Kazaky презентовала клип Push. В состав входят 5 мужчин-танцоров на каблуках. Режиссером выступил Алан Бадоев.
×
Комментарии