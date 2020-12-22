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вторник, 22 декабря 2020 23:46

Актриса Анна Саливанчук полностью обнажилась и рассказала, как похудела после родов
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Актриса Анна Саливанчук снялась в стиле ню через 4 месяца после вторых родов.
Фото: instagram.com
Актриса Анна Саливанчук снялась в стиле ню через 4 месяца после вторых родов.
Актриса Анна Саливанчук снялась в стиле ню через 4 месяца после вторых родов.
Актриса Анна Саливанчук снялась в стиле ню через 4 месяца после вторых родов.
Актриса Анна Саливанчук снялась в стиле ню через 4 месяца после вторых родов.

Актриса 35-летняя Анна Саливанчук снялась в стиле ню через 4 месяца после вторых родов.

Фото Саливанчук и интервью с ней опубликовал журнал Viva! Звезда рассказала, как возвращается в форму после рождения второго сына.

"Я очень надеюсь вскоре заняться спортом, восстановить нормальное питание. Но с двумя детьми хватает забот и много работы сразу после родов. Все это дает о себе знать", - призналась актриса.

Однако Анна заверила, что похудеть ей помог коронавирус, которым она недавно переболела.

"Похудела сильно, как бы смешно ни звучало, во время коронавируса - когда потеряла вкусы и запахи, просто перестала есть, не хотела. И так понемногу начала худеть, желудок уменьшился. Сейчас меньше им. Надеюсь, что вскоре подключу еще спорт", - добавила она.

Несмотря на ковид, Саливанчук признается, что этот год был для нее счастливым.

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"Но лично для меня год был очень успешным. Во-первых, потому что я родила Никиту. Это один из самых счастливых моих лет. Во-вторых, у меня было много проектов, работы и, несмотря ни на что, много новых знакомств" , - объяснила актриса.

Актриса мечтает, что в следующем году снова будет пополнение в ее семье.

"Да, я верю что в новом году у нас родится девочка. Вот такая я сумасшедшая мама! А еще хочу дом. У нас в квартире есть одна комната для мальчиков на две кровати, и нужна еще отдельная для девочки. Мы будем много работать, зарабатывать, покупать дом и рожать девочку. Всем я желаю осуществления планов и много здоровья! "

Актриса Анна Саливанчук, известная по сериалу "Однажды под Полтавой" и комедией "Свингеры", 1-го сентября родила второго сына.

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