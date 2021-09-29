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среда, 29 сентября 2021 12:05

Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
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Украинская певица Оля Полякова имеет роскошный загородный особняк на берегу Днепра.

Вилла расположена под Киевом, неподалеку от затопленной Гусинской церкви, говорится в программе "Разоблачение".

Дом построил муж звезды - бизнесмен Вадим Буряковский.

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На территории поместья есть персональный пляж, причал для лодок, где стоят две яхты. Также там расположен бассейн, собственный огород и небольшая бухта.

На заднем дворе стоит стойло для животных. У Поляковой есть несколько лошадей и коз. Певица сама выращивает овощи и фрукты на своем огороде и следит за животными.

Имение, которое имеет два этажа, построено из дерева.

Оля Полякова имеет шикарный загородный особняк.
Фото: Скриншот с программы "Разоблачение"
Оля Полякова имеет шикарный загородный особняк.
Оля Полякова имеет шикарный загородный особняк.
Оля Полякова имеет шикарный загородный особняк.
Оля Полякова имеет шикарный загородный особняк.

На Одесском кинофестивале певица Оля Полякова представила свой первый фильм "Звезды по обмену". В нем сыграла не только главную роль, но и выступила сопродюсером. В широкий прокат лента выйдет 1 января 2022 года.

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