Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой

Украинская певица Оля Полякова имеет роскошный загородный особняк на берегу Днепра.

Вилла расположена под Киевом, неподалеку от затопленной Гусинской церкви, говорится в программе "Разоблачение".

Дом построил муж звезды - бизнесмен Вадим Буряковский.

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На территории поместья есть персональный пляж, причал для лодок, где стоят две яхты. Также там расположен бассейн, собственный огород и небольшая бухта.

На заднем дворе стоит стойло для животных. У Поляковой есть несколько лошадей и коз. Певица сама выращивает овощи и фрукты на своем огороде и следит за животными.

Имение, которое имеет два этажа, построено из дерева.

Фото: Скриншот с программы "Разоблачение"

На Одесском кинофестивале певица Оля Полякова представила свой первый фильм "Звезды по обмену". В нем сыграла не только главную роль, но и выступила сопродюсером. В широкий прокат лента выйдет 1 января 2022 года.