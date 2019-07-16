Ада Роговцева сегодня отмечает 82-й день рождения

Аде Роговцевой сегодня исполняется 82 года. Фото: i.obozrevatel.com

Аде Роговцевой 16 июля исполняется 82 года. Выдающаяся актриса имеет звание Героя Украины и продолжает жить активной жизнью.

Она играет на сцене, ездит на кинофестивали, помогает воинам ООС. За это ее люто ненавидят в России, поэтому и объявили персоной нон-грата, пишет "Обозреватель".

Актриса с присущим ей юмором называет себя бандеровкой. Хотя в прошлом произошли события, которые чуть не сломили Роговцеву. К счастью, дочь и внуки помогли ей выбраться.

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Будущая великая актриса начала сниматься в раннем возрасте. Свою первую роль в кино получила в 19 лет, сыграв Марьяну Куделю в фильме "Когда поют соловьи".

Тогда она еще училась в Киевском институте театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого, где ее мастером был народный артист СССР Константин Степанков.

Говорят, что в харизматичного властного мужчины были влюблены все студентки, что ужасно раздражало Роговцеву. Однако ирония судьбы в том, что вскоре она и сама влюбилась в учителя. Чувства оказались взаимными. Ради молодой актрисы Степанков бросил семью и женился на ней.

Но эта история не оказалась счастливой. В СССР актеры редко зарабатывали большие деньги, а Степанков еще и оказался болен туберкулезом. Так что после скромной свадьбы Роговцевой уже пришлось вытаскивать мужа с того света.

"Моя мама лежала 6 лет парализованной и в 54 года ушел из жизни отец был безногим и пил, один брат болен с рождения, другой пил и погиб еще молодым парнем. Всех родственников я обеспечивала финансово. Вышла замуж за женатого, который заболел туберкулезом . Я везучая, мне хватило сил и любви выстоять ", - рассказывала позже Роговцева.

Несмотря на все трудности, Роговцева сумела построить блестящую карьеру. В 23 года она уже стала заслуженной артисткой СССР, а в 30 - народной. На ее счету десятки фильмов и спектаклей. Однако за пределами софитов и подмостков на ее долю выпало немало страданий.

В июле 2004-го не стало ее мужа, который не дожил до "золотой" свадьбы 5 лет. Впрочем, на этом беды Роговцевой не кончились - в июле 2012-го она потеряла сына Константина, которому было всего 50 лет. Его погубил рак.

"Мой муж был на 9 лет старше меня, а я его любила и уважала. Когда его не стало, то не знала как дальше жить, ведь казалось, что меня разрезали пополам. Зато дети не дали пропасть. Но с потерей ребенка не сравнится ничто. Есть испытание, которое страшнее ", - вспоминала актриса.

Роговцева сумела подняться и пойти дальше. Во многом благодаря помощи дочери и двух внуков. В свои 82 она продолжает поражать неуемной энергией и оптимизмом, которым позавидуют и молодые.

Украинская актриса Ада Роговцева попала в больницу.Причина не сообщаются. Фото с актрисой в Facebook опубликовала заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.