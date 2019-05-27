Фото из больницы опубликовали в соцсети. Фото: Facebook

Украинская актриса Ада Роговцева попала в больницу.

Причина не сообщаются. Фото с актрисой в Facebook опубликовала заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

"Наша дорогая и легендарная Ада Николаевна. Здоровая и невредимая, не волнуйтесь", - подписала фото Голубовская.

"Ух ты! Совсем недавно была на спектакле Ады Николаевны. И тут такая картинка. Ну судя по улыбкам у вас, девочки, все хорошо", - написали в комментариях.

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"Да, все уже хорошо", - ответила Голубовская.

Официальных комментариев актриса не давала.

Народная артистка Украины Ада Роговцева впервые стала прабабушкой. В ее семье родился мальчик.