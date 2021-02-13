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суббота, 13 февраля 2021 14:12

Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
5

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Дочь легенды мирового тенниса Евгения Кафельникова Олеся не утомляет удивлять интимными снимками.

На этот раз она совершенно голая залезла на слона. Так оригинально отдыхает на знаменитом курорте Бали.

Соответствующее видео распространила в Instagram.

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Публикация от Alesya Kaf (@kafelnikova_a)

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На днях Олеся опубликовала интимные фото из ванны.

Дочь легенды мирового тенниса Олеся Кафельникова радует подписчиков интимными фото
Фото: instagram.com/kafelnikova_a
Дочь легенды мирового тенниса Олеся Кафельникова радует подписчиков интимными фото
Дочь легенды мирового тенниса Олеся Кафельникова радует подписчиков интимными фото
Дочь легенды мирового тенниса Олеся Кафельникова радует подписчиков интимными фото
Дочь легенды мирового тенниса Олеся Кафельникова радует подписчиков интимными фото

Дочь легендарного спортсмена и модели 24-летняя Джози Кансеко обольщает голыми фото. Чем уже заработала любовь более миллиона фанатов. Она фотографируется обнаженной, демонстрируя стройное подтянутое тело.

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