Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона

Дочь легенды мирового тенниса Евгения Кафельникова Олеся не утомляет удивлять интимными снимками.

На этот раз она совершенно голая залезла на слона. Так оригинально отдыхает на знаменитом курорте Бали.

Соответствующее видео распространила в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alesya Kaf (@kafelnikova_a)

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На днях Олеся опубликовала интимные фото из ванны.

Фото: instagram.com/kafelnikova_a

Дочь легендарного спортсмена и модели 24-летняя Джози Кансеко обольщает голыми фото. Чем уже заработала любовь более миллиона фанатов. Она фотографируется обнаженной, демонстрируя стройное подтянутое тело.