"Я тебе мешаю" - Ризатдинова рассказала о разводе с Онищенко

Гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о своих отношениях с бизнесменом Александром Онищенко.
Ризатдинова назвала свои отношения настоящими и откровенными, передает "Сегодня".
"Я понимала, что после завершения спортивной карьеры его интерес ко мне пропадет. Но я старалась показать, что я все еще на слуху, я прилетала в Украине и давала интервью, ходила на показы и мероприятия", - рассказала она в беседе с Машей Ефросининой.
Ризатдинова осознала, что олигарх ей мешает.
"В одно мгновение он понял, что мне мешает, что от него проблемы у меня. В какой-то момент меня стали воспринимать не как чемпионку мира, а как жену олигарха", - вспоминает она.
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Гимнастка называет поступок Онищенко достойным. Но ей было трудно принять тот факт, что человек, с которым они начали строить семью, отпустил ее.
"Он сказал: Ань, я тебе мешаю давай дальше без меня", - призналась чемпионка.
Спортсменка Анна Ризатдинова едва не потеряла сознание после выступления на шоу Танцы со звездами 2019. Инцидент произошел после номера с классическим балетом под песню Black Swan Soundtrack "A Swan is Born", вместе с партнером Александром Прохоровым.
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