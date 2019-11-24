"Я тебе мешаю" - Ризатдинова рассказала о разводе с Онищенко

Гимнастка рассказала об отношениях. Фото: "Гродон"

Гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о своих отношениях с бизнесменом Александром Онищенко.

Ризатдинова назвала свои отношения настоящими и откровенными, передает "Сегодня".

"Я понимала, что после завершения спортивной карьеры его интерес ко мне пропадет. Но я старалась показать, что я все еще на слуху, я прилетала в Украине и давала интервью, ходила на показы и мероприятия", - рассказала она в беседе с Машей Ефросининой.

Ризатдинова осознала, что олигарх ей мешает.

"В одно мгновение он понял, что мне мешает, что от него проблемы у меня. В какой-то момент меня стали воспринимать не как чемпионку мира, а как жену олигарха", - вспоминает она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ризатдинова призналась, почему рассталась с депутатом-беглецом Онищенко

Гимнастка называет поступок Онищенко достойным. Но ей было трудно принять тот факт, что человек, с которым они начали строить семью, отпустил ее.

"Он сказал: Ань, я тебе мешаю давай дальше без меня", - призналась чемпионка.

Спортсменка Анна Ризатдинова едва не потеряла сознание после выступления на шоу Танцы со звездами 2019. Инцидент произошел после номера с классическим балетом под песню Black Swan Soundtrack "A Swan is Born", вместе с партнером Александром Прохоровым.