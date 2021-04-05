"Я не обязана любить свою страну" - звезда сериала "Школа" попала в базу "Миротворца"

Лиза Василенко попала в базу "Миротворца". Фото: @elizabethvasilenko

Блогерша и звезда сериала "Школа" Лиза Василенко, которая выбрала продолжать карьеру в России, попала в базу сайта "Миротворец".

Девушка значится, как участница в информационных провокациях РФ против Украины.

Это произошло из-за скандального интервью YouTube-канала "Пушка", в котором Василенко открыто заявила о любви к России.

"Украина с Россией ср*тся и почему-то приплетают к этому других людей, которые не имеют к конфликту никакого отношения", - заявила она.

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Василенко переехала в Москву и стала участницей TikTok-хауса - XO Team House.

"Если случается какая-то хр*нь, я всегда думаю о том, что лучше сдохнуть в России, чем в Украине", - сказала блогерша.

По словам Василенко, СМИ виноваты в том, что она попала в базу "Миротворца".

"У меня 2 высказывания по этому поводу. Первое - пизд*ц. Второе - обращаюсь к фанатичным патриотам, которые это сделали: ребята, я не обязана любить свою страну только потому, что я в ней родилась. Обязательств у меня никаких нет. Ни перед кем и ни перед чем", - заявила звезда "Школы".

Украинская модель и звезда сериала "Школа" Лиза Василенко решила продолжить карьеру в Москве и заявила, что ей будет приятнее умереть в России, чем на родине.