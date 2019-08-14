83-летний Армен Джигарханян находится в реанимации в тяжелом состоянии

Армен Джигарханян находиться в больнице. Фото: https://globalsib.com

Народный артист, советский и российский актер 83-летний Армен Джигарханян сейчас находится в реанимации.

Новость сообщил Telegram канал Mash.

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Сообщили, что у легендарного актера обострение давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

Сейчас артист в одной из московских клиник под постоянным наблюдением врачей.

Джигарханяна готовят к операции. Ему собираются провести имплантацию постоянного кардиостимулятора.

Актер в сознании, но находится в тяжелом состоянии.

Во время Российского вторжения в Украину в марта 2014 года Армен Джигарханян поддержал украинцев и сравнил действия российского руководства с действиями дурака. Актер заявил, что не подписывал и не собирается подписывать никаких писем в поддержку Путина, поскольку "не понимает как русские и украинцы могут враждовать между собой".