52-летняя Синди Кроуфорд засветила фигуру в бикини

Модель Синди Кроуфорд отдохнула в Канаде.

52-летняя знаменитость была замечена в бикини у бассейна.

Кстати, модельную карьеру Синди продолжили и ее дети. Кайя и Пресли-Гербер пошли по стопам матери и активно позируют на подиуме.

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Ранее Синди Кроуфорд откровенно рассказала о работе своих сына и дочери.

"Они должны агентов, но первый год, все проходило через меня по их бизнеса на 100%. Наконец я захотела, чтобы они сами строили свои карьеры, но они еще не готовы. Сейчас чаще всего они обращаются:" Мама, просто скажи, что мне делать ". Мама, как вы знаете, хорошо в этом разбирается", - говорит Кроуфорд в интервью TOWN & COUNTRY magazine.