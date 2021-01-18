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понедельник, 18 января 2021 17:29

50 млрд прослушиваний на Spotify. Дрейк установил абсолютный рекорд
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Канадский рэпер 34-летний Дрейк стал первым артистом, набравший 50 млрд прослушиваний на Spotify. Музыкальный продюсер установил абсолютный рекорд, по данным Chart Data.

На стриминговом сервисе есть 12 записей исполнителя, среди которых и дебютный мини-альбом So Far Gone. Этот альбом попал на Spotify в феврале 2019-го, сообщает hypebeast.

Дрейк опубликовал в InstaStories фотографию, под которой написал о новом достижении.

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Дрейк набрал 50 млрд прослушиваний на Spotify
Фото: instagram.com/champagnepapi
Дрейк набрал 50 млрд прослушиваний на Spotify
Дрейк набрал 50 млрд прослушиваний на Spotify
Дрейк набрал 50 млрд прослушиваний на Spotify
Дрейк набрал 50 млрд прослушиваний на Spotify

44-й президент США Барак Обама разрешил рэперу Дрейку сыграть его в кино.

"Я скажу так. Кажется, Дрейк может делать все, что захочет, - говорит Обама в интервью Complex. - Я говорю, что он талантливый бро. Итак, если придет время, и он будет готов, пусть делает это. Он имеет несколько больше, чем мое разрешение. Он имеет разрешение всей моей семьи. Уверен, что обе мои дочери прекрасно отнесутся к фильму".

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