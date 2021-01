50 млрд прослушиваний на Spotify. Дрейк установил абсолютный рекорд

Канадский рэпер 34-летний Дрейк стал первым артистом, набравший 50 млрд прослушиваний на Spotify. Музыкальный продюсер установил абсолютный рекорд, по данным Chart Data.

На стриминговом сервисе есть 12 записей исполнителя, среди которых и дебютный мини-альбом So Far Gone. Этот альбом попал на Spotify в феврале 2019-го, сообщает hypebeast.

Дрейк опубликовал в InstaStories фотографию, под которой написал о новом достижении.

Фото: instagram.com/champagnepapi

44-й президент США Барак Обама разрешил рэперу Дрейку сыграть его в кино. "Я скажу так. Кажется, Дрейк может делать все, что захочет, - говорит Обама в интервью Complex. - Я говорю, что он талантливый бро. Итак, если придет время, и он будет готов, пусть делает это. Он имеет несколько больше, чем мое разрешение. Он имеет разрешение всей моей семьи. Уверен, что обе мои дочери прекрасно отнесутся к фильму".