Обама разрешил рэперу сыграть его в кино

Канадский рэпер Дрейк с 2010-го рассказывает различным СМИ, что хочет сыграть бывшего президента США Барака Обаму. Учится копировать его голос. Фото: Instagram

44-й президент США Барак Обама разрешил рэперу Дрейку сыграть его в кино.

"Я скажу так. Кажется, Дрейк может делать все, что захочет, - говорит Обама в интервью Complex. - Я говорю, что он очень талантливый бро. Итак, если придет время, и он будет готов, пусть делает это. Он имеет несколько больше, чем мое разрешение. Он имеет разрешение всей моей семьи. Уверен, что обе мои дочери прекрасно отнесутся к фильму".

Дрейк выражал желание сыграть президента еще 2010-го. Говорил в интервью Paper:

"Надеюсь, кто-то скоро снимет фильм о жизни Обамы, потому что я мог бы его сыграть. Смотрю каждый его выступление. Каждый раз, когда вижу его по телевизору, никогда не переключаю. Слушаю, как меняется его голос и интонации. Думаю, для роли легко научусь говорить, как он".

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Ранее Обама воплощал британец Кингсли Бен-Адир для политической драмы "Правило Коми". Рассказывает о выборах 2016 года, когда победил Дональд Трамп. Молодого Обаму сыграли Паркер Сойерс в ромкомы Southside With You и Девон Террелл в "Барри".

Книга Барака Обамы о его путь в политике "Земля обетованная" за первые сутки продаж разошлась рекордным тиражом.